Британия подтвердила введение двухнедельного карантина для всех прибывающих

Власти Великобритании обяжут всех прибывающих в страну самоизолироваться на две недели в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Правительство потребует от всех прибывших из-за рубежа лиц, которые не входят в короткий список исключений, самоизолироваться в Великобритании по адресу проживания на 14 дней, — говорится в плане по ослаблению карантина.
Иностранцы, у которых нет возможности самоизолироваться, будут размещены в специальных центрах, организованных правительством.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране с 13 мая начнётся смягчение карантина. При этом отменять его пока не планируется.
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