Британия подтвердила введение двухнедельного карантина для всех прибывающих

https://static.news.ru/photo/a9260672-9392-11ea-b354-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Великобритании обяжут всех прибывающих в страну самоизолироваться на две недели в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Правительство потребует от всех прибывших из-за рубежа лиц, которые не входят в короткий список исключений, самоизолироваться в Великобритании по адресу проживания на 14 дней, — говорится в плане по ослаблению карантина.

Иностранцы, у которых нет возможности самоизолироваться, будут размещены в специальных центрах, организованных правительством.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране с 13 мая начнётся смягчение карантина. При этом отменять его пока не планируется.