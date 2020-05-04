Россию уличили в попытке выкрасть данные о коронавирусе у Великобритании

https://static.news.ru/photo/a952cb4a-8dec-11ea-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские и иранские хакеры пытались проникнуть в базы данных, связанных с разработками от коронавируса. Как пишет Daily Mail, киберспециалисты взламывают сети университетов и учёных, чтобы заполучить данные о вакцине.

Представители Национального центра кибербезопасности назвали эти атаки «совершенно предосудительными», — отмечает издание.

При этом автор публикации отмечает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на неё увеличилось число кибератак. Рост интереса хакеров возник после начала пандемии коронавируса. Число атак выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, участились рассылки электронных писем от имени ВОЗ с призывами жертвовать деньги якобы на борьбу с COVID-19, писал NEWS.ru.