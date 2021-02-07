Боррель «безуспешно» просил Лаврова не высылать дипломатов

https://static.news.ru/photo/7cff2112-6986-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель узнал из соцсетей о высылке трёх европейских дипломатов. Он обращался к главе российского МИД Сергею Лаврову о пересмотре решения, но «безуспешно».

К сожалению, в конце нашей встречи мы через социальные сети узнали о выдворении трёх дипломатов стран Евросоюза по необоснованным претензиям в том, что они действовали не в соответствии со своим статусом иностранных дипломатов, принимая участие в демонстрациях. Я просил министра Лаврова пересмотреть это решение, но без результата, — написал Боррель в своём блоге.

Он добавил, что визит в российскую столицу стал для него «очень сложным», а переговоры достигали высокой степени напряжённости.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД России объявил о высылке из страны членов дипмиссий Польши, Германии и Швеции за их участие в несанкционированных протестных акциях 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дипломаты работали в генконсульствах Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и в посольстве Германии в Москве.