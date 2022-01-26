Бородай рассказал, чем Россия должна вооружить Донбасс

России необходимо подтянуть «узловые точки» в вооружении армий ЛНР и ДНР, чтобы они могли противостоять ВСУ. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, добавив, что в числе слабых мест — связь, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые средства, дальнобойное снайперское вооружение и беспилотники.

По его словам, ВСУ с 2014 года сильно изменилась. Если раньше на их вооружении было оружие советского образца плохого качества, то теперь страны бывшего Варшавского договора «накачивают» их советской техникой и боеприпасами лучшей сохранности.

Кроме того, есть изменения, которые произошли благодаря Западу и которые выводят украинскую армию на уровень современных армий. В частности, были подтянуты связь, средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые средства, дальнобойное снайперское вооружение и беспилотники. Вот пять признаков, которые дают ВСУ превосходство над силами ДНР и ЛНР. Здесь нужен паритет, — сообщил Бородай.

Он добавил, что военные возможности армии России по сравнению с ВСУ велики. Однако в нынешней ситуации главную роль играет политическое противостояние, а не военное.

Сегодня партия «Единая Россия» приняла решение просить руководство страны оказать помощь самопровозглашённым ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. В ЕР с огромной тревогой относятся к «накaчиванию Украины западным летальным оружием».