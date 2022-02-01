Борис Джонсон прибыл в Киев для обсуждения вопросов безопасности

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев, несмотря на то что до этого контактировал с главой британского МИД Лиз Трасс, которая заразилась коронавирусом накануне визита на Украину. Предполагается, что приезд Джонсона станет демонстрацией поддержки страны, пишет «24 канал», который вёл прямую трансляцию прилёта британского премьера.

В рамках визита британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят вопросы безопасности, деэскалации конфликта в республиках Донбасса и военно-технического сотрудничества. Помимо этого, Джонсон также встретится с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

В ходе переговоров также ожидалось объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Тем не менее из-за болезни Трасс его придётся отложить на неопределённый срок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не состоятся сегодня, 1 февраля, а по информации Reuters, они будут перенесены на следующий день. Песков отметил, что Кремль проинформирует об итогах разговора, если он состоится.