Глава британского МИД заразилась коронавирусом перед поездкой на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом. Это произошло накануне её визита на Украину. О своей болезни министр сообщила в Twitter. Она отметила, что пока поработает из дома.

Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома, пока нахожусь на самоизоляции, — написала Трасс.

Трасс вместе с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом должна была 1 февраля отправиться с визитом на Украину.

В понедельник, 31 января, Трасс вместе с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и представителями кабмина присутствовала на слушаниях в парламенте, она представляла там законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин сообщал, что министры иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес намерены посетить Москву. По словам дипломата, недавние жёсткие высказывания министров о ситуации на Украине являются попытками «наработать силовые позиции» перед переговорами в столице. Однако разговаривать в таком ключе с российской стороной бесполезно.