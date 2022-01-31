Стало известно о скором визите глав МИД и Минобороны Британии в Москву

Главы МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес намерены посетить Москву на следующей неделе, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, недавние жёсткие высказывания глав внешнеполитического и оборонного ведомств являются попытками «наработать силовые позиции» перед переговорами в Москве.

Здесь идёт попытка создать так называемую позицию сильного, с нами разговаривать с таких позиций бесполезно, <...> и я, откровенно говоря, не очень понимаю, как с таким настроем можно ехать к нам на разговор, — заявил Келин.

По его словам, одной из причин сложившейся ситуации является политическая ситуация в Великобритании: оппозиция активно давит на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с прошлогодними скандалами, поводом для которых послужили вечеринки, организованные Джонсоном в разгар пандемии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поручил главам МИД и Минобороны Лиз Трасс и Бену Уоллесу улучшить отношения с Россией в ходе визитов в Москву. Он предположил, что улучшение отношений с Москвой возможно, поэтому перед английскими министрами, отправляющимися в Россию, поставлена задача добиваться деэскалации.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти Соединённого Королевства расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться». Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.