В Кремле рассказали о разговоре Путина и Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не состоятся сегодня, 1 февраля. Он отметил, что Кремль проинформирует об итогах разговора, если он состоится.

Если вы обратили внимание, мы не анонсировали разговор Путина и Джонсона. Но мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы, — сказал Песков.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин могут провести телефонный разговор 31 января. Предполагалось, что Лондон вновь попытается «надавить» на Москву из-за якобы наращивания численности военных на границе с Украиной.

Позднее стало известно, что Джонсона раскритиковали за перенос разговора с президентом России Владимиром Путиным в критический момент. Причиной переноса стали обвинения в адрес главы правительства в том, что во время действия локдауна Джонсон организовал вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит.