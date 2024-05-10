Более 60 человек пострадали при столкновении двух поездов В Аргентине более 60 человек пострадали при ЧП с двумя поездами

Фото: EPA/ТАСС

Более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине, сообщает издание TN. Столкновение произошло на транспортном мосту Палермо на главной транспортной артерии Буэнос-Айреса, когда пассажирский поезд столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.

В результате происшествия более 60 человек получили ранения и травмы, из них 30 человек были госпитализированы. Часть пассажиров была эвакуирована спасателями, а также пришлось локализовать разлив топлива. Некоторые пострадавшие покинули место аварии самостоятельно.

Ранее в подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов. Сход произошел на небольшой скорости, пострадавших в результате происшествия нет.

До этого в Пермском крае товарный поезд протаранил грузовик, который заглох на железнодорожных путях. Машинист состава не успел затормозить перед большегрузом и снес его, протащив по рельсам. Кроме того, в результате аварии поезд свернул опору электрической сети и порвал провода.

Также сообщалось, что в Свердловской области семь пассажирских поездов задержаны в результате непогоды. Отмечается, что больше всего, на 4 часа 40 минут, был задержан электропоезд Екатеринбург — Красноуфимск.