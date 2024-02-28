Электричка с пассажирами сошла с рельсов в Подмосковье Вагон электрички сошел с рельсов на станции Апрелевка в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги в своем Telegram-канале. Сход произошел на небольшой скорости, пострадавших в результате происшествия нет.

Сегодня в 11:52 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда № 6683 Марьина Роща — Апрелевка, — говорится в сообщении.

По информации МЖД, пассажиров вывели через головной вагон. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд. Кроме того, сформирован штаб для координации действий по ликвидации последствий аварии.

На период восстановительных работ задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы и области. Причины инцидента устанавливаются, добавили в компании.

Ранее в Пермском крае товарный поезд протаранил грузовик, который заглох на железнодорожных путях. Машинист состава не успел затормозить перед большегрузом и снес его, протащив по рельсам. Кроме того, в результате аварии поезд свернул опору электрической сети и порвал провода.

Кроме того, в Челябинской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. В результате инцидента с рельсов сошли 10 вагонов. По предварительным данным, один из машинистов решил проехать на красный свет светофора.