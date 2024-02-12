Два поезда столкнулись под Челябинском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда, передает Telegram-канал «112». По его данным, один из машинистов решил проехать на красный свет светофора.

По информации канала, с рельс сошли 10 вагонов. В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают ремонтные бригады, направлены восстановительные поезда из Златоуста и Аши. Движение на участке приостановлено.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили ТАСС, что с рельсов сошли 12 порожних вагонов в грузовом поезде. По данным ведомства, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза двигался на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом.

Ранее пьяная женщина, находившаяся за рулем иномарки без водительских прав, выехала на встречную полосу в Тымовском районе на Сахалине. В результате ДТП погибли три человека — два пассажира в Toyota Mark II и пассажир в автомобиле Toyota Chaser. Двое граждан, включая семилетнюю девочку, получили травмы.

До этого в ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя. Девушка, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Renault Megane, за рулем которого была 42-летняя женщина. В салоне одной из машин находились две девочки в возрасте 8 и 13 лет. Они были доставлены в больницу.