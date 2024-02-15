Поезд эпично снес грузовик в Пермском крае В Пермском крае поезд снес грузовик на переезде, сломал столб и оборвал провода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пермском крае товарный поезд протаранил грузовик, который заглох на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на переезде Щучье озеро.

Машинист состава не успел затормозить перед большегрузом и снес его, протащив грузовик по рельсам. Кроме того, в результате аварии поезд свернул опору электрической сети и порвал провода. В итоге машина превратилась в груду металлолома. Никто не пострадал.

Ранее в подмосковном Домодедово поезд на скорости снес грузовой автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде. На опубликованном в Сети видео видно, что мужчина успел за несколько секунд до столкновения вытащить из кабины ребенка.

Тем временем в РЖД предложили ввести уголовную ответственность для водителей автомобилей за столкновение с поездом. Также перевозчик предлагает ужесточить административную ответственность за нарушение на железнодорожных переездах, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет.

Предложенная мера связана с высокой аварийностью на железнодорожных переездах. В прошлом году количество происшествий, в том числе с летальным исходом, выросло на 12% и составило 245 случаев. Погибли при этом 54 человека.