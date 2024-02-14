В РЖД предлагают уголовно наказывать водителей за столкновение с поездом

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В Российских железных дорогах предложили ввести уголовную ответственность для водителей автомобилей за столкновение с поездом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Также перевозчик предлагает ужесточить административную ответственность за нарушение на железнодорожных переездах, увеличив минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, а за повторное нарушение — до двух лет. Соответствующее предложение направлено правительству.

РЖД предлагают ввести уголовную ответственность за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий, — говорится в сообщении.

Предложенная мера связана с высокой аварийностью на железнодорожных переездах. В прошлом году количество происшествий, в том числе с летальным исходом, выросло на 12% и составило 245 случаев. Погибли при этом 54 человека.

Ранее руководство РЖД встало на защиту животных в электричках. Заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что запрет на высадку животных без хозяина из поездов планируется распространить в том числе и на этот вид транспорта. По его словам, для этого будет необходимо провести «некоторое количество корпоративных процедур». Колесников напомнил, что акционерами большей части пригородных компаний, помимо РЖД, являются и регионы.