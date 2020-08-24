Более 170 стран стали членами партнёрства по вакцинам от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4204b116-e5fc-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участниками международного механизма COVAX («Ковакс»), цель которого состоит в справедливом обеспечении всех стран вакцинами от коронавируса, стали 172 страны. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что ранее направил письма властям всех стран мира с предложением присоединиться к партнёрству для того, чтобы ускорить создание препаратов против инфекции. В настоящее время «в портфеле насчитывается девять вакцин».

Глава ВОЗ добавил, что организация работает со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить странам — участницам партнёрства справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным препаратам, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» в ближайшее время поступит в Москву. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Прививка» является двухкомпонентной, а её основу составляют аденовирусы. Препарат был зарегистрирован 11 августа. Медики готовятся начать третий этап его испытаний.