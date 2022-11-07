Боец ВСУ: Украина готовит диверсантов для терактов в России Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в регионы России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взятый в плен в районе Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить диверсантов в три российских региона для нанесения ударов по инфраструктуре. По его словам, речь идет о подготовке терактов в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он добавил, что диверсанты планировали использовать для этого военную технику с российскими опознавательными знаками, сообщает РИА Новости.

Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, — сказал Ткачук.

Он добавил, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, а также морально подавлены.

Военный корреспондент Алексей Борзенко ранее заявил, что ВСУ слишком «истрепаны», чтобы провести масштабное наступление на Херсон. По его словам, для этого требуется большое количество войск. Журналист отметил, что для наступления украинской армии нужно совершить прорыв, а для этого сначала нужно уничтожить российскую военную технику и лишь затем — личный состав Вооруженных сил России.

Борзенко добавил, что в ближайшее время пауза на фронте прервется чьим-то наступлением — либо украинским, либо российским. По его словам, российские войска организовали глубокоэшелонированную оборону в области Херсона.