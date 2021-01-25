BMW M1 Пола Уокера продают с молотка: цена уже $390 тысяч

https://static.news.ru/photo/6a7c3570-5ed2-11eb-8ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: bmw-m.com

Автомобиль погибшего в автокатастрофе актёра Пола Уокера BMW M1 выставили на продажу. Машиной он владел вместе со своим другом вплоть до смерти в 2013 году. Сейчас её продают за 390 тысяч долларов (29,4 млн рублей).

Информация о том, что лот выставлен на продажу, появилась на сайте Bring a Trailer. Всего в мире 453 экземпляра таких машин. Также это одно из 10 авто, подвергнутых доработке Studie от дилера BMW AHG.

Автомобиль выпустили в 1979 году, позднее ему добавили лошадиных сил (с 273 до 350) и кастомную выхлопную систему. В США машина попала в 1995 году.

Пол Уокер и Роджер Родас купили её в 2011-м у частного коллекционера. Они вместе разбились в 2013 году, и в 2014-м машину выкупил другой владелец. Он отъездил на ней 80 километров.

Торги завершатся 1 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Пола Уокера доказала вину компании Porsche в гибели её отца. Мидоу Уокер выиграла суд, но размер компенсации не разглашался. Согласно материалам дела, девушка подала в суд на Porsche ещё в 2015 году. По её словам, отец погиб, находясь при этом на пассажирском сиденье автомобиля Porsche Carrera GT, из-за неисправности ремня безопасности.