Путин и Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии, передаёт агентство France-Presse со ссылкой на главу Индонезии Джоко Видодо. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали.

До этого Зеленский сообщил, что провёл переговоры с президентом Индонезии, поблагодарив его за приглашение на саммит «Большой двадцатки». Российский президент также провёл телефонные переговоры с Видодо 28 апреля, на которых были обсуждены в том числе вопросы участия в саммите.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не дал чёткого ответа о поездке на саммит G20 в Индонезию. До этого министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил о том, что приглашение на предстоящее мероприятие получили лидеры всех стран «Большой двадцатки».

МИД Китая также прокомментировал заявление стран «Большой семерки» (G7) против участия Российской Федерации в мероприятиях G20. По мнению ведомства, платформа должна быть местом обсуждения мировых экономических вопросов, а не украинского кризиса.