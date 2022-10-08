Bloomberg назвал мировым крахом введение санкций на горнорудную отрасль РФ

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Обозреватель Bloomberg Джек Фарчи заявил, что возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии. Репортер уверен, что решение LME имеет далекоидущие последствия.

Это скажется на ценообразовании и торговле металлами на планете, пишет Фарчи. На Россию приходится порядка 9% запасов никеля, 5% алюминия и 4% — меди. Как только было объявлено о планах Лондонской биржи наложить санкции на российскую индустрию, цены на алюминий выросли на 8,5%.

Если ограничительные меры все же будут приняты, то они станут «головной болью» для таких компаний, как Glencore Plc., у которой, к примеру, есть многолетний крупный контракт с РУСАЛом, считает автор статьи.

При этом заперт на поставки, уточняет Фарчи, отрежет ключевых производителей от глобального рынка. Решение по этому вопросу пока не принято, но с 6 октября началось обсуждение этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) разработала новый пакет санкций против России. Помимо прочего под санкции могут попасть сталь, древесина, икра, спиртное, косметические средства и даже туалетная бумага из РФ. Также на Западе хотят расширить список запрещенных к поставке в Россию товаров.