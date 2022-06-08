Блинкен ушёл от ответа на вопрос о двойных стандартах США

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопросы о двойных стандартах во внешней политике Соединённых Штатов в ходе дискуссии по теме «приверженность журналистской свободе». Главу Госдепа спросили почему Вашингтон обрекает на страдания миллионы людей по всему миру с помощью санкций, но не привлекает к ответственности Саудовскую Аравию и Израиль за причастность к смерти работавшего на газету Washington Post журналиста Джамаля Хашогги. Блинкен ответил, что Белый дом «последует за фактами, куда бы они не завели», пишет ТАСС.

На второй вопрос о том, почему США приглашают на саммит делегацию Гаити, премьер-министр которой — Ариэль Анри — отказался слагать с себя полномочия и остаётся у власти, а представителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы нет, Блинкен повторил свой ответ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что закрыв воздушное пространство для самолёта главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Так она прокомментировала попытки Брюсселя продемонстрировать солидарность с коллективным Западом. Дипломат при этом отметила, что Европа утратила мировое лидерство. Она добавила, что Россия всегда вызывала специфические чувства у коллективного Запада.