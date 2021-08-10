Блинкен: Москва и Пекин убеждают мир, что США переживают упадок

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону необходимо действовать, чтобы не утратить глобального лидерства. Выступая в университете штата Мэриленд, он отметил, что Россия и Китай убеждают зарубежных контрагентов в том, что США переживают упадок, хотя это не так, сообщает РИА Новости.

Ни для кого из нас не секрет, что власти Китая и России доказывают как публично, так и в частном порядке, что Соединённые Штаты переживают упадок, что лучше связать своё будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой, — подчеркнул дипломат.

При этом он признал, что конкуренты теснят США на мировой арене. Так, Соединённые Штаты опустились на 13-е место по качеству инфраструктуры и на девятое — по объёмам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту.

Блинкен считает, что сохранить глобальное лидерство США смогут, если последуют вложения во «внутреннее обновление».

Ранее стало известно, что Вашингтон готов принять меры против хакеров, которые угрожают безопасности страны якобы с территории России. Об этом заявил Энтони Блинкен. Об ответственности Москвы за действия киберпреступников дипломат рассказал на Глобальном саммите новых технологий в Вашингтоне. По его словам, один из четырёх американцев стал жертвой киберпреступников.