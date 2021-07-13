Блинкен заявил о готовности США действовать против «хакеров в России»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что невозможно обсуждать такие коммерческие проекты, как «Северный поток — 2», в «нормандском формате», который является политической площадкой. Так российский лидер в эфире «Россия 24» отреагировал на предложение западным партнёрам, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин также отметил, что Россия в лице «Газпрома» подписала контракт на 5 лет на прокачку природного газа европейским потребителям через территорию Украины. Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла...