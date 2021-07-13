Блинкен заявил о готовности США действовать против «хакеров в России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов принять меры против хакеров, которые угрожают безопасности страны якобы с территории России, сообщает РИА Новости.
Об ответственности Москвы за действия киберпреступников дипломат
Один из четырёх американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем, — подчеркнул Блинкен.
Ранее стало известно, что США будут готовы действовать против российских хакеров, если Москва не примет меры. Об этом 8 июля заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что власти продолжают собирать информацию о том, причастны ли российские власти к кибератаке с помощью вируса-вымогателя, которая прошла недавно.