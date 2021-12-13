Bild: Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. В ходе её визита в Киев в августе украинский президент Владимир Зеленский просил снять вето, но политик «ледяным голосом» заявила, что это исключено, сообщает Bild со ссылкой на источники.
Издание
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее обвинил правительство Меркель в препятствовании приобретению Киевом оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).
Bild подчёркивает, что Германия в конце ноября сняла вето на поставки Украине антидроновых ружей, но поставки американских винтовок по-прежнему заблокированы.
Ранее стало известно, что Украина рассчитывает на получение вооружения от США. Министр обороны страны Алексей Резников настроен очень оптимистично относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками, пишет издание Financial Times. При этом в издании отметили, что министр не смог подтвердить, насколько быстро поступит вооружение.