Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c8bf1dc-c386-11ea-84ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Власти Китая скрывали правду о коронавирусе. Сенсационное заявление сделала вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь, бежавшая из страны из-за боязни за свою жизнь.

Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я передаю истинное сообщение о COVID, — призналась эксперт во время разговора с Fox News.

Женщина боится, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов, если вернётся на родину. Она бежала из Китая 28 апреля. Вирусолог заявила, что китайское правительство знало о новом вирусе задолго до того, как заявило об этом.

В первой января половине китайские учёные активно обсуждали случаи заражения неизвестным вирусом, но в один момент все «внезапно замолчали». Уханьские вирусологи отказывались говорить на эту тему. Затем число больных начало расти в геометрической прогрессии. Один из руководителей лаборатории, работающей с ВОЗ, профессор Малик Пейрис, знал о новой болезни, но ничего не делал.

Ли-Мэн Янь утверждает, что в начале пандемии проводила исследования, которые могли спасти жизни. Однако начальство её игнорировало. Сейчас она вынуждена скрываться от китайских властей.

А Университет Гонконга, в котором работала вирусолог, убрал страницу бывшей сотрудницы с сайта. В китайском посольстве утверждают, что «никогда не слышали об этом человеке», и отвергли все обнародованные ею данные.

Вашингтон возлагает на Пекин вину в распространении коронавирусной инфекции. Так, ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Ранее The Sunday Times опубликовала материал, из которого следует, что генетически близкий к SARS-CoV-2 возбудитель (RaTG13) многие годы хранился (и продолжает храниться) и подвергался изучению в Уханьском институте вирусологии. Издание сообщает, что в 2012 году заражению им подверглись рабочие, убиравшие экскременты летучих мышей.

Утверждения о том, что именно в лаборатории и возник новый коронавирус, приведший к пандемии, не ново. Доктор Юань Жимин связал появление таких теорий со страхами людей, беспомощностью и отсутствием информации в результате кризиса здравоохранения.

Директор вирусной лаборатории заверил, что никаких утечек не было. Он подчеркнул, что все исследователи работали безопасно и в соответствии с законами.

Также власти Китая настаивают на том, что ВОЗ не нашла доказательств того, что новый коронавирус был создан человеком. А Ши Чжэнли, эксперт по вирусам летучих мышей (считается, что от этих животных возбудитель передался человеку) и заместитель директора института, сказала в феврале прессе, что «клянётся своей жизнью», что вспышка не связана с лабораторией.

Как писал NEWS.ru, США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.

На данный момент в мире выявлено более 12,6 млн заболевших коронавирусом. От болезни погибли 563 тысячи человек. Выздороветь удалось 7,3 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.