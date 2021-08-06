Бессвязную речь Зеленского сравнили с шутками из Comedy club и Кличко

Глава Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом», однако запутался в простейших формулировках. Он бессвязно что-то пытался объяснить о детях и Крыме, воспитании и школах.

Не надо, берегите свою жизнь. Но! Дети! Детям надо говорить, кто. Детям дома. И пусть в школе — им там временно. В оккупированных школах, — произнёс Зеленский.

В целом его речь касалась опасностей, которые подстерегают людей в Крыму. Но слишком уж интервью украинского лидеро было схоже с юмористическим номером резидента Comedy Club Вадима Галыгина. Telegram-канал Пул № 3 в шутку назвал юмориста спичрайтером главы государства.

Пользователи Сети тоже заметили, что интервью Зеленского выглядит достаточно странно. Они сравнили его с широко известными своей косноязычностью выступлениями мэра Киева Виталия Кличко. Комментаторы ролика предположили, что украинские политики «кусают там просто друг друга — за сало».

Телеканал «Дом» задумывался украинскими властями как инструмент пропаганды на неподконтрольных Киеву территориях. Это единственный из телеканалов страны, которому разрешили вещать на русском языке.

Ранее политолог Алексей Мартынов поделился лайфхаком для президента Украины Владимира Зеленского, мечтающего быстрее попасть в Вашингтон. Мартынов посоветовал президенту Украины признаться в том, что он трансгендер, и совершить каминг-аут.