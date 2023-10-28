Беспилотники нанесли удары по базе США в Сирии Al Mayadeen: БПЛА нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Военная база США, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает телеканал Al Mayadeen. По имеющимся данным, на территории базы прогремели сильные взрывы. Других подробностей телеканал не приводит.

Также сообщается об ударе беспилотников по аэродрому Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке. Его используют американские силы, дислоцированные в Сирии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

26 октября Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что силы США в Ираке и Сирии за последние несколько дней были атакованы связанными с Ираном группировками 16 раз. По его словам, в ходе нападений использовались ракеты и беспилотники-камикадзе.