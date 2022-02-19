Белый дом подтвердил согласие Байдена на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден согласен на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдёт вторжения, — говорится в распространённом заявлении.

Псаки отметила, что данная встреча рассматривается в качестве продолжения контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байде приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что вопросы для саммита глав России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. Американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».