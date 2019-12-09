https://static.news.ru/photo/074e215a-1a6f-11ea-877b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия ведёт переговоры о возможных форматах совместных военных учений с НАТО. Об этом заявил первый замминистра обороны — начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Олег Белоконев.

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия, — заявил белорусскому изданию «Наша нива» Белоконев.

Как писал NEWS.ru, крупные учения Defender Europe 20 («Защитник Европы») будут проводиться под командованием армии США в апреле–мае 2020 года. В них примут участие около 37 тысяч военнослужащих, из них 20 тысяч американских военных. В рамках манёвров планируется отработать способность армии Штатов быстро перемещать крупные силы личного состава и техники в Европу.

В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ.