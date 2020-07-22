Служба общей разведки и безопасности (SGRS) Бельгии уверена в «сговоре» между Россией и членами движения «Талибан» (запрещено в РФ). Соответствующее заявление, в частности, сделал министр иностранных дел и обороны королевства Филипп Гоффен, который указал на один из инцидентов с гибелью военнослужащих международной коалиции в Афганистане, который якобы был «проплачен» российской военной разведкой. Очевидно, что это выступление делает сделку США с талибами более рискованной с точки зрения репутации.

Данные о «сговоре», которые первыми появились в издании The New York Times, изначально были поставлены под сомнение администрацией Дональда Трампа, однако позже компетентные ведомства сделали уточнение, что эта информация — единичное донесение одного из представителей американского разведсообщества, которое так и не получило надёжного подтверждения.

SGRS знает об общей поддержке Россией талибов в Афганистане и подтверждает её возможное вмешательство, — заявил Гоффен. — Согласно информации, которой мы располагаем из открытых источников, только один инцидент может быть связан с программой вознаграждений (которые якобы предлагала группировке российская военная разведка. — NEWS.ru). В частности, это взрыв бомбы вблизи американского конвоя в первой половине апреля 2019 года.

Бельгия, как известно, была частью сил НАТО в Афганистане. В начале этого года её контингент вернулся из Исламской Республики.

Речь, вероятно, может идти о нападении смертника рядом с крупнейшей авиабазой вооружённых сил США и коалиции «Баграм», которая находится по соседству с одноимённым населённым пунктом. В апреле 2019 года злоумышленник подорвал автомобиль во время движения военного конвоя, в результате чего трое американских морпехов были убиты. Один контрактник пострадал. Тогда движение «Талибан» открыто взяло на себя ответственность за теракт. Авиабаза, которая расположена в северной провинции Парван, служила основным военно-воздушным транспортным узлом для сил коалиции, и нападения на неё, как правило, являются попыткой «Талибана» продемонстрировать свои интенции.

Sanaullah Seiam/Global Look Press

Впрочем, сделка, подписанная в феврале этого года между талибами и американцами в Катаре, не остановила кровопролитие: гибель военнослужащих иностранного контингента прекратилась, однако афганские силы безопасности по-прежнему являются мишенью группировки.

Нынешний уровень насилия, вызванный главным образом нападениями талибов на Национальные силы обороны и безопасности Афганистана, остаётся неприемлемо высоким, что является причиной нестабильности и подрывает доверие к мирному процессу, — отмечалось накануне в заявлении НАТО.

Финальным аккордом реализации первого этапа мирного соглашения должно стать завершение поставленного на паузу обмена пленными между афганской администрацией и талибами. Недавно официальный Кабул выдвинул предварительные условия финализации этого процесса — прекращение огня. Это категорически не устроило талибов.

На этом фоне дата начала второго этапа мирной сделки — прямых переговоров между непосредственными сторонами гражданского конфликта — откладывается. В этой связи администрация Трампа оказывается в неловкой ситуации, рискуя оставить незавершённой свою внешнеполитическую победу. Заявление бельгийского министра делает это положение ещё более затруднительным, дискредитируя саму идею переговорного процесса с «Талибаном». Трампу и его администрации практически нечем ответить на сомнения в целесообразности диалога с талибами. Вполне вероятно, что мирная сделка так и окажется не доведённой до конца по объективным причинам — из-за позиции сторон или из-за итогов выборов американского президента.