Baza: двое россиян оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

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Девушка из России вместе со своей мамой оказались на улице Истикляль в момент взрыва в Стамбуле, сообщает Telegram-канал Baza. На снятом ею видео можно заметить, как люди в панике прячутся в ближайших зданиях. По словам девушки, она услышала, как «что-то рвануло», после чего люди «ломанулись» в магазины.

Что-то рвануло, и все люди разбежались. Скорее всего, есть жертвы. Все просто ломанулись в магазины, везде просто, — рассказала россиянка.

Ранее турецкие власти официально подтвердили, что жертвами взрыва на улице Истикляль стали четыре человека, еще 38 — пострадали в результате инцидента. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве на улице Истикляль.

Полиция рассматривает случившееся как теракт. В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.