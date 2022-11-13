Власти Турции назвали число жертв взрыва в Стамбуле Губернатор Стамбула сообщил о четырех жертвах взрыва в центре города

Фото: shutterstock.com

Жертвами взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула стали четыре человека, еще 38 пострадали, сообщил в Twitter губернатор Али Ерликая. Он добавил, что раненые были госпитализированы.

По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека, еще 38 получили ранения, — сообщил Ерликая.

В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили, что пока не располагают информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве.

Полиция рассматривает случившееся как теракт.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.