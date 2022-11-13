Mynet: теракт рассматривается в качестве одной из версий взрыва в Стамбуле

После взрыва, произошедшего на улице Истикляль в центре Стамбула, следователи рассматривают теракт в качестве одной из версий случившегося, сообщает Mynet. По информации портала, Генпрокуратура турецкой столицы начала проверку инцидента на причастность организаторов взрыва к террористической группировке.

После взрыва на улице Истикляль Генеральная прокуратура Стамбула начала проверку на предмет терроризма, — сказано в сообщении.

По данным портала, следователи анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка.

В свою очередь президент Верховного совета радио и телевидения Турции Эбубекир Шахин призвал полагаться на официальную информацию из проверенных источников, а также попросил местных жителей не распространять фейки.

Давайте не будем распространять ложную информацию по незнанию, — процитировали Шахина на портале.

По информации местного телеканал TRT, в результате взрыва пострадали 11 человек, есть погибшие. Улица Истикляль выходит к площади Таксим, которая является одним из самых популярных среди туристов мест в городе.