В Баку осудили сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване МИД Азербайджана назвал преступлением сожжение флагов республики и Турции в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Армения, Ереван, сжигание флагов на факельном шествии

МИД Азербайджана осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване. Инцидент произошел 23 апреля на площади Свободы во время факельного шествия. По словам пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде, это преступление было заранее спланировано.

Решительно осуждаем заранее спланированное и организованное сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия на площади Свободы в Ереване. Правительство Армении и премьер-министр Никол Пашинян должны принять срочные меры для предотвращения таких преступлений на почве ненависти и ксенофобии, — написал Гаджизаде в Twitter.

Провокация произошла в Ереване в первые минуты факельного шествия в память о геноциде армян.

Это не первый подобный случай. Так, 14 апреля во время открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване неизвестный выбежал на сцену и попытался поджечь флаг Азербайджана. После произошедшего азербайджанская сборная снялась с соревнований.

16 апреля в интернете появились кадры порванных турецкого и азербайджанского флагов. По данным СМИ, порванные стяги были вывешены в ряду флагов других государств, принимающих участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.