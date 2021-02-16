Байдену предложили жениться на нигерийце ради защиты ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/2254f60c-2150-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президента США Джо Байдена пригласили в Нигерию и предложили жениться на одном из местных жителей. Так общественные деятели страны отреагировали на желание американского лидера защищать и продвигать права ЛГБТ-сообщества по всему миру. Об этом рассказывает Sahara Reporters.

4 февраля Джо Байден подписал меморандум, согласно которому правительственным агентствам США было поручено «увеличить существующие усилия по борьбе с криминализацией иностранными правительствами статуса или действий ЛГБТ+», в том числе путём экономических санкций и ограничений в выдаче виз.

При этом в Нигерии гомосексуальность карается 14 годами лишения свободы или смертной казнью. В этой связи местные власти заявили о симметричных ответных действиях против Штатов.

Кроме того, священнослужитель Эмма Исонг, представитель Церкви пятидесятников, отметил, что если США направит Нигерии ноту из-за ущемления прав ЛГБТ, он предложит Байдену приехать в страну и жениться на нигерийце, дабы показать серьёзность своих намерений.

Если он так о них печётся, пусть приедет к нам и женится на нигерийце. Возьмёт его к себе второй женой. Живи тем, что проповедуешь, — заявил Исонг.

Ранее в Германии коллективный каминг-аут совершили 185 актёров и актрис. Они признались, что являются геями, лесбиянками, би- и интерсексуалами, а также транс-, квир-персонами и небинарными людьми.