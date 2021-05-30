Байдену отправили письмо с просьбой помиловать лётчика Ярошенко

https://static.news.ru/photo/7058c08c-8343-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Письмо с просьбой помиловать отбывающего наказание в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко направила президенту США Джо Байдену семья заключённого. Об этом пишут «Известия».

По информации издания. письмо с просьбой о помиловании было направлено Байдену и в американский Минюст 28 мая. В этом послании супруга Ярошенко Виктория отметила, что семья лётчика надеется вернуть его домой.

Я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки, — написала супруга Ярошенко.

В интервью «Известиям» Виктория рассказала, что направляла подобные письма предыдущим главам США Бараку Обаме и Дональду Трампу, но никакой реакции так и не дождалась.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что МИД РФ будет добиваться освобождения осуждённых в США россиян.