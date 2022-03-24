В США считают, что будущее Китая связано с Западом

Президент США Джо Байден высказался насчёт будущего Китая. По его словам, КНР понимает, что экономическое будущее республики в большей степени связано со странами Запада, чем с Россией. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция велась на сайте Белого дома.

На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться, — сообщил Байден, комментируя роль Пекина в происходящих событиях на Украине.

Глава США также частично раскрыл детали своих недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден сообщил, что не выдвигал в адрес китайского лидера каких-либо угроз, но «чётко объяснил», какими будут последствия в случае, если Пекин поддержит Москву в свете украинских событий.

Глава США также частично раскрыл детали своих недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден сообщил, что не выдвигал в адрес китайского лидера каких-либо угроз, но «чётко объяснил», какими будут последствия в случае, если Пекин поддержит Москву в свете украинских событий.

Президент США Джо Байден в четверг, 24 марта, прибыл в Брюссель на саммит НАТО, а также для встречи с «Большой семёркой» и на уровне Евросоюза. Перед началом саммита НАТО американский лидер встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Главной темой стала ситуация на Украине, говорится в сообщении.