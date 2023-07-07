Байден выступит с «важной речью» об Украине после саммита НАТО В Белом доме заявили, что Байден выступит с «важной речью» об Украине после саммита НАТО

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с заявлением о поддержке Украины и защите ценностей демократии сразу после саммита НАТО, заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, слова которой приводит РИА Новости. Встреча лидеров Альянса должна пройти с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

По завершении саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с важной речью о важности поддержки Украины и защите демократических ценностей во всем мире, — сказала представитель Белого дома.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он. Эту информацию подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, принятие плана приблизит Украину к вступлению в ряды членов Альянса.