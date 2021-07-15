Байден: США и ФРГ едины в защите союзников по НАТО от «агрессии РФ»

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин выступают единой силой в защите от «российской агрессии» союзников с восточного фланга НАТО. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, находящейся с визитом в США, сообщает РИА Новости.

Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России, — отметил хозяин Белого дома.

Он добавил, что в беседе с канцлером ФРГ напомнил ей об обеспокоенности проектом российского газопровода «Северный поток — 2».

Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей, — подчеркнул американский президент.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Ангела Меркель намерены принять по итогам переговоров «Вашингтонскую декларацию». В документе будут указаны общие принципы отношений между государствами, приверженность поддержанию правил международного порядка, открытого мира без сфер влияния, а также усилий по выстраиванию справедливой и сильной рыночной экономики.