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Байден: США и ФРГ едины в защите союзников по НАТО от «агрессии РФ»

00:59, 16 июля 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Alex Edelman/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин выступают единой силой в защите от «российской агрессии» союзников с восточного фланга НАТО. Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, находящейся с визитом в США, сообщает РИА Новости.

Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России, — отметил хозяин Белого дома.

Он добавил, что в беседе с канцлером ФРГ напомнил ей об обеспокоенности проектом российского газопровода «Северный поток — 2».

Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей, — подчеркнул американский президент.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Ангела Меркель намерены принять по итогам переговоров «Вашингтонскую декларацию». В документе будут указаны общие принципы отношений между государствами, приверженность поддержанию правил международного порядка, открытого мира без сфер влияния, а также усилий по выстраиванию справедливой и сильной рыночной экономики.

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