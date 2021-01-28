«Байден Рюрикович»: на Украине заявили о киевских корнях президента США

https://static.news.ru/photo/e0d79e58-616b-11eb-b221-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Среди предков президента США Джо Байдена оказались киевские князья. К такому выводу пришли исследователи генеалогии американского лидера на Украине.

Составлена детальная родословная нового хозяина Белого дома. Выяснилось, что популярное мнение о родстве Байдена с героем народной украинской «Песни про Байду» — основателя Запорожской Сечи Дмитрия Вишневецкого по прозвищу Байда — не имеет ничего общего с реальностью, пишет украинская газета «Историческая правда» со ссылкой на французский портал Geneanet.org и исследователя Тима Доулинга.

Исследователь установил, что в конце XIV — начале ХV веков в Англии обитал прямой предок Байдена по одной из мужских линий, барон Саймон де Фельбригг. Он был женат на Малгожате Тешинской, являвшейся потомком великого князя киевского Даниила Галицкого. Он же, соответственно, вёл род от великого князя киевского, крестителя Руси Владимира Святославича, известного в исторических хрониках под прозвищем Красно Солнышко.

Иными словами: факт родственных связей Байдена и Малгожаты Тешинской, приведённый Тимом Доулингом, продолжает эту ветвь родословной президента Польской династией Пястов, а от них — киевскими и галицкими Рюриковичами, — пишет издание.

Авторы публикации оговариваются, что вся эта схема может оказаться недостоверной. Такое возможно, если исследователь допустил ошибку в описании биографии барона Фельбригга.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине заведены два уголовных дела против бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Они подозреваются во вмешательстве в деятельность бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который в 2016 году был уволен якобы именно из-за давления со стороны Байдена.