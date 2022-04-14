Байден попытался пожать руку «человеку-невидимке» после выступления

Президент США Джо Байден после сольного выступления по поводу инфраструктурной реформы в штате Северная Каролина растерялся и протянул ладонь для рукопожатия «человеку-невидимке», однако рядом с ним не было никого, кто мог бы ответить на его жест. Неловкий момент попал на видео, которое опубликовал телеканал NBC News.

Так, в завершение выступления американский лидер повернулся в сторону от трибуны и протянул ладонь для рукопожатия, однако никого, кто мог бы ответить на дружелюбный жест Байдена, рядом не оказалось. В растерянности он стал озираться по сторонам, сделал несколько шагов в поисках выхода и наконец покинул сцену.

Это уже не первая неловкая ситуация, в которую попадает президент Штатов. Так, 13 апреля в ходе выступления Байдена в Айове на него испражнилась птица. Под птичий «обстрел» американский лидер попал в тот момент, когда начал обвинять Россию в росте цен в США. По его словам, рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине.

Также в ходе выступления Байден перепутал Украину с Китаем, заявив, что он является крупнейшим производителем пшеницы. Президент США сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.

По словам бывшего врача Белого дома, члена палаты представителей Ронни Джексона, состояние Байдена можно назвать «проблемой национальной безопасности», так как его когнитивные особенности заметно ухудшились.