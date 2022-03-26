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Байден: заявления Путина о денацификации Украины — циничная ложь

20:49, 26 марта 2022
Байден: заявления Путина о денацификации Украины — циничная ложь Джо Байден Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Польшу заявил, что Россия не стремится к денацификации Украины, а намеревается сместить текущего украинского президента Владимира Зеленского со своего поста. Трансляцию его обращения вёл телеканал NBC News. Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину — это циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией, сказал Байден.

Немногим ранее Байден недипломатично высказался о российском лидере. В ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше он перед журналистами назвал Владимира Путина «мясником».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

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