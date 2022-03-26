Байден: заявления Путина о денацификации Украины — циничная ложь

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Вооружённые силы России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что всего 26 марта ВС сбили несколько БЛА и вертолёт Ми-24.

В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Чёрным морем,...