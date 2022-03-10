Азербайджан и Иран договорились о создании новых коммуникаций

Правительства Азербайджана и Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской АР через территорию Ирана, передаёт Sputnik Азербайджан.

Целью документа является установление новых железнодорожных и автомобильных сообщений с Нахичеванью, а также линий связи и электроснабжения. Для достижения этой цели планируется построить четыре моста через реку Араз (два автомобильных и два железнодорожных), а также инфраструктуру связи и энергоснабжения.

С азербайджанской стороны меморандум подписал заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев, а с иранской стороны — министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель комиссии Рустам Гасеми.

В Баку 11 марта проходит 15-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании Восточно-Зангезурской экономической зоны. Он пояснил, что Зангезур является исторической землёй Азербайджана. По его словам, в исторических документах указано, что советская власть отняла эти территории у Азербайджана и передала их Армении. Теперь же эта земля возвращена назад. Политик подчеркнул, что «нас никто не сможет остановить».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября.