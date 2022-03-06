Axios: в США захотели попросить Эр-Рияд увеличить объёмы добычи нефти

Американский портал Axios сообщил, что советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы попытаться убедить Эр-Рияд увеличить объёмы добычи нефти. По информации экспертов, с помощью визита главы Белого дома Вашингтон намерен поправить отношения с королевством.

Нам сейчас нечего объявить о зарубежной поездке, многое из этого является преждевременными спекуляциями, — заявил представитель администрации президента США порталу.

Аналитики Axios также отметили важность этого шага для американского руководства на фоне роста цен на товары в стране, так как президент готов устраивать личные встречи несмотря на пандемию коронавируса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что необходимо поддерживать канал связи с российским президентом Владимиром Путиным на фоне происходящего на Украине. Он призвал Запад не отказываться от разговора с Москвой. Он также отметил важность обеспечения безопасности АЭС на Украине. Президент Франции Макрон в разговоре с российским лидером Путиным и президентом Украины Зеленским заявил, что стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.