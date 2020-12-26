Автомобиль въехал в здание детсада в Японии

https://static.news.ru/photo/22fffa16-4761-11eb-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

По меньшей мере пятеро детей и два воспитателя пострадали, когда в здание детского сада японского города Саппоро въехала машина. Учреждение находится у дороги, на которой произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Как сообщает агентство Kyodo, в результате дорожной аварии одна из машин въехала в расположенное возле дороги помещение детского сада, протаранив входную дверь и стеклянную стену. Находящиеся в тот момент внутри здания дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизни ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге на улице Краснолесья внедорожник влетел в батут, на котором находились дети. Машина въехала либо в крепления батута, либо в генератор, так как он сразу начал сдуваться. В ДТП участвовало два автомобиля: один остановился в правой полосе по улице Краснолесья, второй улетел в батут через бетонные блоки. Информация о пострадавших не поступала. Внедорожник был эвакуирован с сильными повреждениями.

Ранее в Каталонии полицейские арестовали мужчин, которые на автомобиле въехали в здание терминала барселонского аэропорта. Как сообщил шеф региональной полиции Эдуард Саллент, задержанные выкрикивали исламистские слоганы.