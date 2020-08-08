В Екатеринбурге автомобиль врезался в батут с детьми

https://static.news.ru/photo/a99977aa-d9b1-11ea-80c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга сообщили о ДТП. По их словам, на улице Краснолесья внедорожник влетел в батут, на котором находились дети.

Машина въехала либо в крепления батута, либо в генератор, так как он сразу начал сдуваться. В ДТП участвовало два автомобиля: один остановился в правой полосе по улице Краснолесья, второй улетел в батут через бетонные блоки. Экипаж ГИБДД не приезжал, — цитируют сообщение «Известия».

Информация о пострадавших не поступала. Внедорожник был эвакуирован с сильными повреждениями.

Ранее NEWS.ru писал, что ДТП в Удмуртии унесло жизнь одного ребёнка, второй был травмирован. Авария произошла с легковым автомобилем, 29-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением и съехала в кювет.