https://static.news.ru/photo/cc340732-3bad-11ea-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/imagebroker.com/Global Look Press

Изменения климата и длительная засуха значительно повлияли на популяцию австралийских утконосов. По данным учёных из Университета Нового Южного Уэльса, животные исчезли с 40% их естественной среды обитания.

Также исследователи прогнозируют, что строительство плотин, расчистка земель и загрязнение могут привести к снижению популяции ещё на 47%-66%. Прогноз учёных коснулся не только утконосов. К 2070 году количество млекопитающих, которые откладывают яйца, может упасть до 73%, пишет Al Jazeera.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате пожаров в Австралии погибло более 1 млрд различных животных. Полностью выгорело 8,4 млн га лесов. Люди по всему миру проводили благотворительные акции для сбора пожертвований на восстановление экосистемы на континенте. Так, немецкие студенты выпустили эротический календарь, а на улицах Нью-Йорка развесили плюшевых коал.