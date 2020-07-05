Авианосцы США и бомбардировщик B-52H провели учения в Южно-Китайском море

https://static.news.ru/photo/699e1bc8-bec8-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Стратегический бомбардировщик B-52H и авианосцы США Nimitz и Ronald Reagan провели совместные учения в Южно-Китайском море.

B-52H, способный нести авиабомбы в ядерном оснащении и крылатые ракеты, выполнил полёты с истребителями-бомбардировщиками F/A-18 Super Hornet, которые базируются на авианосцах.

В командовании ВВС США на Тихом океане пояснили, что бомбардировщик B-52H был задействован в учениях, чтобы продемонстрировать приверженность Индо-Тихоокеанского командования обеспечению безопасности и стабильности в регионе, сообщает «Интерфакс».

В Южно-Китайском море, в районе Парасельских островов в настоящее время проводят манёвры ВМС КНР. Как писал NEWS.ru, в США пояснили, что операция с участием авианосцев и B-52H призвана продемонстрировать Пекину, что в Вашингтоне не одобряют усиления военной мощи Китая в регионе.

Некоторое время назад министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ряд политических сил в США подталкивают две страны к «новой холодной войне». Он также раскритиковал Белый дом из-за замедления переговоров с Северной Кореей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.