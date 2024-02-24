В США заявили, что заставят Украину провести фальшивые переговоры с Россией Asia Times: США заставят Украину пойти на переговоры с РФ ради усиления ВСУ

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Российско-украинские переговоры

США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий, заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. Он пояснил, что после таких переговоров Украина могла бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию, пишет Asia Times.

Дилемма заключается в следующем: если Украина не сможет одержать верх над Россией, что должны делать США и НАТО дальше? Один из вариантов — попытаться добиться соглашения о прекращении огня, провести фальшивые переговоры с Россией, — передает издание слова Брайена.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Запада не препятствуют переговорам Украины и России. Как следует из ее колонки для издания Bild, Запад на протяжении двух лет активно работает над установлением мира на Украине.

Она напомнила о стамбульских переговорах весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки», чтобы Россия отвела войска. Министр утверждает, что на Украине каждый хочет прекратить боевые действия.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в феврале заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, зачем Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. Глава государства предположил, что такой была «общая установка». Сам Джонсон назвал сообщения о его причастности к срыву переговоров «полной чушью и российской пропагандой».