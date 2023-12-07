Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея, сообщил РИА Новости МИД РФ. Позднее российская дипмиссия заявила агентству, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
По линии МИД Аргентины в адрес российских властей было направлено официальное приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России, — говорится в сообщении.
Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в воскресенье, 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Инаугурация избранного президента состоится 10 декабря.
Отмечается, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что отношения между Аргентиной и Россией зависят от позиции нового лидера страны к БРИКС. Парламентарий не исключал, что Милей не откажется от прежнего внешнеполитического курса Аргентины и сохранит традиционно хорошие отношения с Москвой.