Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента

Фото: Cristobal Basaure Araya/Global Look Press

Хавьер Милей

Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея, сообщил РИА Новости МИД РФ. Позднее российская дипмиссия заявила агентству, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По линии МИД Аргентины в адрес российских властей было направлено официальное приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России, — говорится в сообщении.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в воскресенье, 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Инаугурация избранного президента состоится 10 декабря.

Отмечается, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что отношения между Аргентиной и Россией зависят от позиции нового лидера страны к БРИКС. Парламентарий не исключал, что Милей не откажется от прежнего внешнеполитического курса Аргентины и сохранит традиционно хорошие отношения с Москвой.