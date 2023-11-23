Аргентина отказалась разрывать отношения с Россией после победы Милея

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Хавьер Милей

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран, заявила советник нового главы государства Диана Мондино в эфире местного телеканала TN. Она подчеркнула, что дипломатические отношения существуют не только для поддержания дружбы между государствами, но и для решения возникающих конфликтов.

Это абсурд — говорить, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. В этом нет логики. <...> Не будет ни разрыва, ни изменения. Этого не может быть, — заявила Мондино.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины в минувшее воскресенье, 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Инаугурация избранного президента состоится 10 декабря.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что отношения между Аргентиной и Россией зависят от позиции нового лидера страны к БРИКС. Парламентарий не исключал, что Милей не откажется от прежнего внешнеполитического курса Аргентины и сохранит традиционно хорошие отношения с Москвой.