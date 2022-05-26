Арестович признал превосходство ВС РФ и рассказал про потерю Лимана

Фото Алексей Арестович / Фото president.gov.ua

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал превосходство российской армии и рассказал про потерю города Лиман. По его словам уровень оперативного управления в армии РФ очень сильно возрос. Он при этом назвал российских командиров талантливыми, а ситуацию для украинской стороны «пессимистичную», пишет «Московский Комсомолец».

То, как российская армия Лиман захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии, — рассказал Арестович.

Он отметил, что украинской армии нечего противопоставить российским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал бывшего госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности Генри Киссинджера за его позицию по Украине. Глава государства в своём Telegram-канале обвинил американца в том, что он готов пожертвовать Украиной ради интересов Москвы. Он добавил, что бывший глава американского Госдепа перепутал 2022 год с 1938-м. Он также рассказал о том, что на Западе стали появляться статьи, которые призывают Киев пойти на компромиссы, чтобы сохранить мир в регионе.